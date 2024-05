Sinner solido al Roland Garros: piega Kotov con un periodico 6-4 ed è agli ottavi

Italia-Russia 3-0. Si completa la giornata perfetta del tennis italiano al Roland Garros. Dopo le vittorie di Elisabetta Cocciaretto (contro Samsonova) e Matteo Arnaldi (contro Rublev), arriva anche quella di Jannis Sinner contro Pavel Kotov. Il numero due del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Una prestazione convincente quella dell’altoatesino che continua il suo cammino nello Slam parigino senza nemmeno cedere un set. Adesso Jannik aspetta il vincente dell’incontro tra il francese Corentin Moutet e l’austriaco Sebastian Ofner, sulla carta un altro match che non dovrebbe creare problemi all’azzurro.

Il numero due del mondo ha concluso con quattro ace e il 78% di punti vinti con la prima. Sono 36 i vincenti dell’azzurro contro i 30 dell’avversario, che ha commesso più errori non forzati (26 contro 21). Da migliorare per Jannik sicuramente la percentuale di palle break realizzate, visto che ne ha sfruttate solo tre delle tredici avute.

Sinner ha subito occasioni in avvio di partita, avendo tre palle break nel terzo game. Sulle prime due Kotov si aggrappa al servizio e riesce ad annullarle, mentre sulla terza l’altoatesino sbaglia la risposta. Il break è comunque nell’aria e arriva nel quinto game: Jannik manca ancora due palle break, ma la terza è quella decisiva per il numero due del mondo, che sfonda la difesa del russo con il dritto. Sinner è perfetto nei suoi turni di servizio e si va a prendere la prima frazione sul 6-4.

Il secondo set prende subito la strada dell’azzurro. Sinner si procura tre palle break nel terzo game e sfrutta l’ultima, complice anche un errore di rovescio di Kotov. Nel sesto gioco l’altoatesino deve affrontare una palla del controbreak, ma l’annulla con una seconda incisiva al corpo. L’azzurro ha poi tre possibilità per portarsi sul 5-2, ma Kotov si salva, anche se sulla seconda pesa l’errore di dritto di Sinner. Il numero due del mondo, però, non si scompone e va a chiudere sul 6-4 anche questo set.

Jannik spezza l’equilibrio anche in avvio di terzo set. Nel quinto gioco l’altoatesino si guadagna le solite due palle break e questa volta arriva anche l’aiuto di Kotov che spara il dritto lungo. Il set scivola via come quelli precendenti, con Sinner che tiene agevolmente i propri turni di servizio e va a concludere ancora sul 6-4, staccando il biglietto per gli ottavi di finale.