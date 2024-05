Sinner sarà al Roland Garros? Bertolucci ottimista: “Arrivano notizie rassicuranti”

Jannik Sinner vuole provarci. Il tennista altoatesino vorrebbe tornare in campo al Roland Garros, seguendo la sua solita indole competitiva, tanto da essere al J Medical di Torino per poter curare la condizione della propria anca e rimettersi in sesto in vista dei prossimi appuntamenti, con lo Slam sulla terra come primo della lista.

Nella giornata di ieri sono arrivate due conferme interessanti. La prima è di Lorenzo Sonego, che in conferenza stampa del Challenger di Torino ha confermato come l’azzurro ci stia provando davvero, mentre Darren Cahill si è messo in viaggio dall’Australia per poter raggiungere il suo pupillo in Europa. Ma ieri sono arrivate anche le parole di Paolo Bertolucci.

Durante Sky Tennis Show, il settantaduenne facente parte dei Quattro Moschettieri del 1976 ha infatti dichiarato: “Sembra che vada tutto bene, a giorni proverà a riprendere la racchetta in mano con l’ok dei medici. Una cosa è certa: da ora in po’ non lo ascolteranno più visto che vuole giocare sempre (ride, ndr), ma sarà lui ad ascoltare di più i consigli del suo team e dei medici. Se tutto andrà come si spera e se sul campo risponderà nel modo giusto, allora andrà a Parigi“.

La situazione Sinner sarebbe dunque sotto relativo controllo e l’azzurro vorrebbe provare a puntare il Roland Garros. Ma anche se non dovesse riuscirci, sarebbe comunque certo di rimanere numero 2 al mondo e addirittura di diventare numero 1 senza giocare, se Novak Djokovic non dovesse arrivare in finale.