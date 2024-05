Sinner potrebbe saltare il Roland Garros e tornare per i tornei su erba: ipotesi sul tavolo

Quando rivedremo in campo Jannik Sinner? Una domanda a cui neanche lui può rispondere con certezza al momento. La problematica all’anca, emersa nel corso del torneo di Madrid e già esistente prima della sua presenza in Spagna, si è rivelata più importante del previsto. Sinner ne ha parlato ieri nella conferenza stampa al Foro Italico.

“Abbiamo fatto una risonanza a Madrid e c’era qualcosa che non andava. A Monte-Carlo abbiamo fatto altri esami e preso questa decisione. Io vorrei giocare in tutti i tornei, ero il primo a dire di provare anche a Roma”, aveva dichiarato il pusterese. Il nostro portacolori non è entrato nel dettaglio della criticità, facendo però capire che la sua presenza per il Roland Garros (in programma dal 26 maggio per il tabellone principale) è a rischio.

“Sicuramente Parigi lo giocherò soltanto se sarà al 100%, altrimenti, se dovesse esserci anche un minimo problema, potrei fermarmi più a lungo. Tre set su cinque sono tanti, possono essere partite lunghe. Non posso rischiare di accorciare di tre anni la mia carriera solo per giocare un torneo in più“, ha sottolineato Jannik.

Di conseguenza, prende corpo l’ipotesi di un forfait per lo Slam francese, avendo anche pochi punti da difendere in classifica, ma soprattutto per voler risolvere la questione e fare in modo che non si ripresenti. Si parla di due settimane di stop per questa infiammazione che avrà interessato anche altro, come la risonanza citata dal n.2 del mondo ha evidenziato.

Per questo, Sinner potrebbe dare appuntamento direttamente alla stagione sull’erba, disputando l’ATP500 di Halle dal 17 al 23 giugno a cui risulta iscritto, in preparazione a Wimbledon. Successivamente pensare alle Olimpiadi, che si terranno proprio sui campi del Roland Garros.