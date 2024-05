Sinner “danneggiato” da un giovane raccattapalle: cosa é successo al Roland Garros

Dopo quasi un’ora (54′ di gioco), Jannik Sinner è riuscito a prevalere nel primo set contro il francese Richard Gasquet, nel secondo turno del Roland Garros 2024, sullo score di 6-4. Decisivo il break nel settimo gioco nel quale l’altoatesino ha alzato il proprio livello di tennis, togliendo il tempo al suo avversario.

Qualche errore di troppo per il n.2 del mondo dal lato del rovescio, specialmente nel cambio lungolinea. Difficoltà per Jannik nell’impatto con la pallina, per via di una terra rossa parigina non così amica. Nonostante queste difficoltà, il nostro portacolori è riuscito a trovare le soluzioni per conquistare la prima frazione come detto.

Nel decimo game, però, un episodio molto particolare ha danneggiato l’altoatesino nel primo quindici, quando stava servendo per far suo il primo parziale. Sinner ha pizzicato l’incrocio delle righe con un grande dritto incrociato, suscitando il clamore del pubblico convinto che la palla fosse out. L’esultanza dei tifosi francesi ha confuso un raccattapalle, che è partito per raccogliere la pallina, nel momento in cui Jannik era andato a prendersi il punto con un altro dritto in contropiede.

Il giudice di sedia si è visto costretto a far ripetere il punto per questo “fuoriprogramma” e bravo il n.2 ATP a non farsi condizionare da questa situazione, visto il punteggio conclusivo del primo set in suo favore.