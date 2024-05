Segnali incoraggianti per Jannik Sinner al J Medical, ma il Roland Garros resta in dubbio

Segnali incoraggianti. È questo il primissimo responso degli esami a cui si è sottoposto Jannik Sinner presso il J Medical. L’altoatesino, giunto ieri nel centro medico della Juventus a Torino, ha iniziato il suo percorso di recupero per risolvere il problema all’anca.

Accompagnato dal suo preparatore atletico, Umberto Ferrara, e assistito dal fisioterapista, Giacomo Naldi, Jannik è stato accolto dal dottor Semperboni, medico della Federazione ed ex direttore sanitario del JMedical. Come riportato da Sky Sport, dal punto di vista clinico la situazione pare non sia preoccupante. Tuttavia, trattandosi di un’articolazione molto delicata per un tennista, si vuol essere prudenti al massimo.

Nei prossimi giorni si comprenderà meglio come il fisico del 22enne pusterese reagirà alle cure e se soprattutto il dolore passerà del tutto. L’obiettivo di Sinner, come detto in conferenza stampa al Foro Italico di Roma, è quello di guarire al 100%. Per questo, la presenza del n.2 del mondo al prossimo Roland Garros, che prenderà il via il 26 maggio (main draw), resta in dubbio per una scadenza così vicina.

Se i tempi si dovessero prolungare, il tutto sarebbe calibrato in funzione di un ritorno nella stagione sull’erba, partendo dall’ATP500 di Halle, in programma dal 17 al 23 giugno. Non resta che attendere indicazioni in merito.