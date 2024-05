Scherma, Alberta Santuccio ancora sul podio. Terza nell’ultima tappa a Fujairah

Secondo podio consecutivo per Alberta Santuccio nella Coppa del Mondo di spada femminile. La siciliana ha concluso al terzo posto sulle pedane a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. Nell’ultimo appuntamento della stagione la vittoria è andata alla numero uno del mondo, la rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong, che ha superato in finale la svizzera Pauline Brunner con il punteggio di 15-13.

Proprio la spadista asiatica aveva messo fine al cammino di Alberta Santuccio in semifinale, con l’azzurra che è stata sconfitta per 15-8. Nell’altra semifinale, invece, Brunner aveva superato la francese Auriane Mallo-Brunet per 15-10.

Santuccio era stata l’unica delle azzurre a raggiungere i quarti di finale, dove aveva superato l’ucraina Vlada Kharkova per 15-7. In precedenza negli ottavi la siciliana aveva sconfitto la russa Bekmurzova per 15-13; mentre nei sedicesimi era uscita vincitrice da un tiratissimo derby azzurro contro Nicol Foietta, battuta solamente all’ultima stoccata per 15-14.

Proprio contro Kharkova invece si è fermata Rosella Fiamingo, con la siciliana sconfitta agli ottavi per 15-9. Ultima stoccata fatale per tante azzurre al primo turno: Giulia Rizzi (10-9 con l’ucraina Kryvytska), Mara Navarria (14-13 con l’estone Beljajeva), Roberta Marzani (12-11 con l’estone Kirpu).