Roland Garros, Swiatek cancella un match-point a Osaka e approda al 3° turno. Avanza Gauff, tanta pioggia a Parigi

Solo quattro i match disputati quest’oggi nel tabellone femminile del Roland Garros 2024. La pioggia è stata protagonista a Parigi e per questo sono andati in scena solo gli incontri in programma sul Philippe Chatrier e sul Suzanne Lenglen, perché impianti dotati di tetto retrattile.

Lo spettacolo però non è mancato soprattutto per quanto è accaduto sul Centrale tra la n.1 del mondo, tre volte vincitrice di questo Slam, Iga Swiatek e l’ex n.1 WTA e quattro volte vincitrice a livello Major, Naomi Osaka. Un incontro stupendo nel quale la giapponese è andata a un passo dal risultato a sorpresa, giocando per un’ora e mezza un tennis fantascientifico.

Sul più bello però a Osaka è mancata la freddezza dei tempi migliori, non sfruttando una palla match costruita sul 5-3 del terzo set. La polacca quindi è riuscita a salvarsi, imponendosi con lo score di 7-6 (1) 1-6 7-5 e dando seguito alla sua serie in questo Major. Per Swiatek è arrivata la 30ª affermazione nelle singole partite su 32 disputate nel torneo. Nel terzo turno incrocerà la vincente tra la croata Fett e la ceca Bouzkova.

Meno problemi per la n.3 del mondo, Coco Gauff, finalista in questo Slam due anni fa, al cospetto della bulgara Tamara Zidanšek (n.131 del ranking), semifinalista a Parigi nel 2021. La statunitense si è imposta per 6-3 6-4 e nel prossimo incontro se la vedrà con la vincente di Wang-Yastremska (n.30 del seeding).

Sofferta la vittoria della n.9 WTA, Ons Jabeur. La tunisina ha piegato la colombiana Camila Osorio (n.77 del ranking) con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 e sfiderà una tra la canadese Fernandez (n.31 del seeding) e l’altra cinese Wang Xiy. In conclusione grande delusione per i tifosi francesi per l’uscita di scena di Caroline Garcia (n.23 del mondo) contro la statunitense Sofia Kenin (n.56 del mondo), vittoriosa per 6-3 6-3. Kenin giocherà contro la vincente del confronto tra Ostapenko (n.9 del seeding) e la danese Tauson.