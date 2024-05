Roland Garros 2024, il tabellone degli italiani. Sinner, cammino insidioso. Ancora Djokovic per Musetti, Darderi punta Zverev (o Nadal)

Tre giorni e sarà Roland Garros. Parigi diventa il centro del mondo tennistico delle prossime due settimane con il secondo Slam stagionale. Nove al momento i giocatori italiani nel tabellone principale dopo il forfait di Matteo Berrettini, che conoscono ora il loro percorso sul rosso transalpino.

Bene ma non benissimo il cammino di Jannik Sinner. Il debutto dell’altoatesino, inserito nella metà di tabellone di Carlos Alcaraz e che mette nel mirino il numero 1 al modo, sarà con lo statunitense Christopher Eubanks, che non ha brillato nella stagione sul rosso. Nell’eventuale secondo turno qualche grattacapo in più con uno tra Richard Gasquet e Borna Coric, mentre successivamente avrebbe sicuramente un giocatore dal buon pedigree tra Cameron Norrie, Pavel Kotov (per la rivincita di Madrid), Stan Wawrinka ed Andy Murray, con i due che si sfideranno in un infuocato primo turno. L’eventuale avversario per gli ottavi sarebbe Nicolas Jarry, fresco finalista a Roma ma che ha un debutto insidioso con Corentin Moutet, mentre per i quarti si vede l’ombra di Hubert Hurkacz, ma occhio all’altro cileno Alejandro Tabilo.

Sorteggio che non ha sorriso nemmeno a Lorenzo Musetti, alla strenue ricerca di risultati. Novak Djokovic lo aspetterebbe al terzo turno, se non fosse che già nei primi due turni ci sono delle trappole a cui bisogna stare attenti: debutto con il colombiano Daniel Elahi Galan, eventuale secondo match con uno tra Gael Monfils, che se in forma può sempre creare più di un grattacapo, e Thiago Seyboth Wild, che ha dalla sua i precedenti: vittoria il mese scorso a Madrid, ma anche nella finale juniores degli US Open 2018. Nello stesso spicchio c’è anche Fabio Fognini, che proverà a giocare un bello scherzetto a Botic van de Zandschulp prima di affrontare con tutta probabilità Tommy Paul (ma attenzione a Pedro Cachin).

L’azzurro più in forma del momento è Luciano Darderi, al debutto in un tabellone di uno Slam. E un terzo turno non sarebbe un’ipotesi peregrina: debutto con l’australiano Rinky Hijikata, pienamente alla portata, ed eventuale sfida successiva con uno tra Mackenzie McDonald e l’olandese Tallon Griekspoor. Ai sedicesimi l’eventuale favorito uscirebbe tra Alex Zverev e Rafa Nadal (mai darlo per domo), ma già mettere fieno in cascina darebbe ancor più morale. Flavio Cobolli dovrà invece attendere domani per conoscere il suo avversario, un qualificato o un lucky loser, ma avrebbe un bello scontro al secondo turno con Holger Rune ad attenderlo, a meno di scherzetti di Daniel Evans.

Il terzo quarto di tabellone è dove sono inseriti più italiani, tre, in attesa di sapere il destino di Giulio Zeppieri. Luca Nardi ha una partita sulla carta fattibile contro il padrone di casa Alexandre Muller e ci sarebbe un’ipotesi di derby con Matteo Arnaldi, che dovrà adattare il proprio gioco a quello di Arthur Fils. In caso positivo, i due si andrebbero a giocare potenzialmente il terzo turno con Andrey Rublev, atteso da due partite potenzialmente semplici. Per Lorenzo Sonego invece la rivincita degli ottavi di finale di Montecarlo con Ugo Humbert, numero 17 del seeding, per provare ad arrivare fino a Stefanos Tsitsipas al terzo turno.

ROLAND GARROS, IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI