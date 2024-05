Ranking ATP (20 maggio 2024): Jannik Sinner sempre n.2 e con Djokovic nel mirino. Pazzesca ascesa di Passaro

E siamo a quota 426. È questo lo spaventoso dato che riguarda Novak Djokovic, relativo alle settimane da n.1 del mondo. Il campione serbo resta sul trono del tennis mondiale, ma vede sempre più minacciosa l’immagine di Jannik Sinner. La scadenza di 2000 punti in vista del Roland Garros potrebbe costare a Nole il primato e sarà interessante capire cosa succederà nel torneo di Ginevra, a cui Djokovic prenderà parte.

Sinner, però, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione allo Slam francese, noti i problemi all’anca. L’altoatesino ha ripreso ad allenarsi a Montecarlo, ma i tempi sono molto ristretti. Una decisione sarà presa nei prossimi giorni e andrà a condizionare inevitabilmente quello che accadrà nella classifica mondiale.

Una graduatoria in cui il n.3 è sempre Carlitos Alcaraz, anch’egli sulla via del recupero dopo i problemi al braccio destro, mentre alla posizione n.4 c’è stato un cambiamento. L’affermazione del tedesco Alexander Zverev a Roma gli ha permesso di scavalcare il russo Daniil Medvedev (n.5) e di avvicinarsi in maniera considerevole ad Alcaraz. Il teutonico andrà assolutamente considerato tra i favoriti per il Major transalpino. A completare la top-10 sono l’altro russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, il greco Stefanos Tsitsipas e il bulgaro Grigor Dimitrov.

RANKING ATP TOP-10

1. Novak Djokovic 9860

2. Jannik Sinner 8770

3. Carlos Alcaraz 7300

4. Alexander Zverev 6345

5. Daniil Medvedev 6295

6. Andrey Rublev 4700

7. Casper Ruud 4185

8. Hubert Hurkacz 3885

9. Stefanos Tsitsipas 3700

10. Grigor Dimitrov 3615

In casa Italia, detto di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti perde una posizione rispetto all’ultimo aggiornamento, ma sarà comunque testa di serie a Parigi (n.31). Alle sue spalle, in top-100, troviamo Matteo Arnaldi (n.36), Luciano Darderi in grande ascesa (n.47, best ranking), Lorenzo Sonego (n.50), Flavio Cobolli (n.56), Luca Nardi (n.70, nuovo best ranking), Fabio Fognini (n.91) e Matteo Berrettini (n.96). Da segnalare poi la grande risalita di Stefano Napolitano (n.125) e di Francesco Passaro (n.133, 107 posizioni guadagnate in quest’ultimo aggiornamento!), sempre più vicini al gruppo dei migliori 100 giocatori del mondo. Pazzesco il riscontro del perugino, frutto del terzo turno raggiunto a Roma e del successo nel Challenger di Torino, battendo in Finale Musetti.

ITALIANI NELLA TOP-200

2. Jannik Sinner 8770

31. Lorenzo Musetti 1370

36. Matteo Arnaldi 1165

47. Luciano Darderi 1002

50. Lorenzo Sonego 991

56. Flavio Cobolli 860

70. Luca Nardi 748

91. Fabio Fognini 648

96. Matteo Berrettini 630

125. Stefano Napolitano 512

133. Francesco Passaro 493

137. Matteo Gigante 489

148. Giulio Zeppieri 420

160. Andrea Pellegrino 372

170. Andrea Vavassori 355

173. Mattia Bellucci 349

194. Stefano Travaglia 313