Quando gioca Sinner la prossima partita al Roland Garros: data, programma, avversario

Superato in tre set il primo turno battendo 6-3 6-3 6-4 Christopher Eubanks, è già tempo di pensare alla prossima sfida per Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Il numero 2 al mondo, reduce da quasi un mese di stop forzato per l’infortunio all’anca, sfiderà al secondo atto del Major parigino l’esperto padrone di casa francese Richard Gasquet.

In condizioni normali sarebbe un confronto impari e senza insidie, tuttavia la forma fisica dell’azzurro non è ancora al 100% quindi resta sempre una piccola incognita legata alle sue condizioni. Gasquet, ammesso al main draw con una wild card, ha sorpreso tutti ieri sconfiggendo in tre set il croato Borna Coric e regalandosi una bella soddisfazione a 37 anni davanti al suo pubblico.

Negli unici due scontri diretti disputati a livello ATP, entrambi andati in scena nella scorsa stagione, Sinner ha sempre vinto imponendosi 6-3 7-6 a Indian Wells e 6-2 al terzo sull’erba di Halle. Non ci sono precedenti sul rosso. Il match tra l’italiano ed il transalpino si disputerà nella giornata di mercoledì 29 maggio, presumibilmente sul centrale (Philippe Chatrier), ad un orario ancora da stabilire.