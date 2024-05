Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Fiera di Primiero-Padova: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi giovedì 23 maggio va in scena la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 178 km da Fiera di Primiero a Padova. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura: siamo nel cuore della terza settimane, dopo due giornate di montagna il gruppo potrà tirare il fiato lungo un percorso quasi completamente pianeggiante. Annunciato l’arrivo in volata, sarà la penultima occasione per i velocisti.

Le uniche agevoli difficoltà altimetriche sono nella prima parte di gara con il GPM di quarta categoria a Lamon e a Valdobbiadene, poi 111 km pianeggianti che condurranno allo sprint di Padova. La diciottesima tappa del Giro d’Italia si snoda tra Trentino Alto Adige e Veneto. Vengono attraversate le province di Trento, Belluno, Treviso, Venezia, Padova. Partenza alle ore 13.05, arrivo attorno alle ore 17.00-17.25 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Giovedì 23 maggio

Ore 13.05 Partenza

Ore 17.00-17.25 (circa) Arrivo

FIERA DI PRIMIERO-PADOVA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI TRENTO: Fiera di Primiero, Imer, Pontet.

PROVINCIA DI BELLUNO: Ponte Oltra, Lamon, Ponte Serra, Fonzaso, Seren del Grappa, Feltre, Carpen, Quero, Ponte di Fener.

PROVINCIA DI TREVISO: Valdobbiadene, Guia, Col San Martino, Sernaglia della Battaglia, Falzè di Piave, Ponte della Priula, Spresiano, Villorba, Treviso, Quinto di Treviso, Zero Branco.

PROVINCIA DI VENEZIA: Martellago, Maerne, Mirano, Scaltenigo, Dolo, Strà, Vigonovo.

PROVINCIA DI PADOVA: Legnaro, Voltabarozzo, Padova.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.