Pentathlon, i qualificati dell’Italia per la Finale di Coppa del Mondo: 5 azzurri ad Ankara

La Finale della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno si disputerà ad Ankara, in Turchia, dal 22 al 26 maggio: mercoledì 22 spazio ai ranking round di scherma, giovedì 23 e venerdì 24 in programma le semifinali, sabato 25 previste le finali, domenica 26 in calendario la staffetta mista.

L’Italia è alla ricerca del pass mancante nel settore maschile per arrivare alle Olimpiadi con il contingente massimo, e l’indiziato numero 1 per provarci è Matteo Cicinelli, al momento ultimo degli atleti virtualmente qualificati attraverso il ranking, il quale proverà a migliorare il proprio bottino di punti.

Gli azzurri qualificati per la Finale sono cinque, tre al femminile e due al maschile: si tratta di Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri).

COME FUNZIONA IL RANKING OLIMPICO

Al momento sono 9 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso il ranking al termine del periodo di qualificazione: la graduatoria si è aperta il 17 giugno 2023 e si chiuderà il 16 giugno 2024, ed allo stato attuale delle cose conta i punti assegnati nel 2023 ai Giochi Europei, ai Campionati Africani ed Oceanici, ai Giochi Asiatici, ai Giochi Panamericani, e nelle quattro tappe del Pentathlon Challenger (l’ultima disputata nel 2024) e nel 2024 nelle quattro tappe di Coppa del Mondo. All’appello mancano soltanto i punti che verranno distribuiti alla Finale di Coppa del Mondo ed ai Mondiali.

In caso di medaglia iridata, però, gli azzurri non dovranno più guardare questa classifica. L’Italia, che potrà conquistare un altro pass olimpico nel settore maschile, avendo già completato il contingente in quello femminile, dato che si potranno portare alle Olimpiadi al massimo due uomini e due donne, avrà l’ultima occasione di qualificazione diretta nel corso dei Mondiali, in programma a Zhengzhou, in Cina, dal 9 al 16 giugno: nella prossima rassegna iridata occorrerà salire sul podio per andare a Parigi 2024.