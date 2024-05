Pentathlon, Alice Rinaudo 16ma nella tappa di Coppa del Mondo di Sofia

La quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, in corso a Sofia, in Bulgaria, porta in dote, in casa Italia, il 16° posto di Alice Rinaudo (Fiamme Oro) nella finale individuale femminile, mentre tra gli uomini nessun azzurro aveva raggiunto l’ultimo atto.

Nella finale femminile Alice Rinaudo incappa nell’eliminazione nella prova di equitazione a causa di tre rifiuti del cavallo montato, ma comunque completa le proprie fatiche, pur non avendo ormai alcuna velleità di classifica, e chiude così al 16° posto a quota 1038.

La vittoria va alla magiara Blanka Guzi con 1400 punti, davanti alla britannica Jessica Varley, seconda a quota 1396, ed all’egiziana Malak Ismail, terza con 1379. Nella finale maschile successo del transalpino Pierre Dejardin con 1502 punti, a precedere gli egiziani Mohanad Shaban, alla piazza d’onore a quota 1500, e Mohamed Elgendy, sul gradino più basso del podio con 1498.

Queste le impressioni di Alice Rinaudo, esternate al sito federale: “Sono molto contenta di aver conquistato la finale, in semifinale ho lottato fino all’ultimo metro e sono riuscita finalmente a dimostrare a me stessa che posso sparare bene. Ho fatto un buon torneo di scherma, in rimonta, un buon nuoto ed un buon bonus round, nell’anno olimpico con un livello altissimo. Sono molto soddisfatta“.

L’analisi della finale: “Purtroppo in finale la prova di equitazione non è andata, non sono riuscita ad interpretare al meglio il cavallo, ma sappiamo che fa parte del pentathlon moderno. Nonostante questo ho voluto onorare la gara fino all’ultimo metro, dando tutto quello che avevo e sono soddisfatta“.

Subito un’altra occasione per l’azzurra: “Questo può soltanto darmi fiducia per continuare a lavorare bene, perché l’obiettivo è fare sempre meglio e migliorarmi. Sono fiduciosa. Domani con la staffetta ho la possibilità di rifarmi, anche con l’equitazione, spero“.

Domani, lunedì 13 maggio, la quarta tappa di Coppa del Mondo, l’ultima prima della Finale, si chiuderà con la staffetta mista, nella quale l’Italia sarà rappresentata proprio da Alice Rinaudo, che farà coppia con Matteo Bovenzi (Area 51), campione italiano junior, all’esordio nel massimo circuito internazionale.