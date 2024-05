Passaro-Borges in tv, orario ATP Roma 2024: programma, dove, vederla, streaming

Francesco Passaro affronterà Nuno Borges al terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano incrocerà il portoghese sulla terra rossa della capitale e cercherà la grande impresa. Il 23enne, numero 240 del ranking ATP, incrocerà il 27enne, numero 53 al mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si fronteggeranno per meritarsi gli ottavi contro il vincente di Zverev-Darderi.

Francesco Passaro se la dovrà vedere contro un avversario non insuperabile, reduce dal successo contro il kazako Alexander Bublik. L’appuntamento è per domenica 12 maggio alle ore 11.00 alla Grand Stand Arena.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Passaro-Borges, terzo turno del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PASSARO-BORGES

Domenica 12 maggio

Ore 11.00 Francesco Passaro vs Nuno Borges – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena

PROGRAMMA PASSARO-BORGES ATP ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.