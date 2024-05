NASCAR, un tuffo nel passato a Darlington con il ‘Throwback Weekend’

Continua la lunga maratona della NASCAR Cup Series, presente in scena a Darlington Raceway per la 13ma prova del 2023. La battaglia è assicurata nello stato del South Carolina, una delle location più storiche per quanto riguarda la principale categoria americana riservata alle stock car.

Dal 2020 ad oggi sono due le sfide che si tengono attualmente nell’impianto più antico della NASCAR, edificato nel 1954. Stiamo parlando di un tracciato unico nel proprio genere con una metratura di 1.366 miglia (2.198 km) la pendenza è variabile tra le quattro pieghe che hanno un raggio differente. Le prime due hanno 25° (più ampie), mentre curva 3-4 hanno un banking di 23° (più strette).

Sono 293 i giri complessivi per l’evento di domenica che come accaduto negli ultimi anni celebrerà la lunga storia della NASCAR con il ‘Throwback Weekend’. Delle livree speciali sono presenti sulle vetture, iconici colori entrati nel cuore degli appassionati in oltre 75 anni di storia.

Martin Truex Jr (2021), Joey Logano (2022) e William Byron (2023) vantano un successo a testa nella storia di questo evento, inaugurato il 18 maggio 2020 in piena emergenza sanitaria con l’acuto di Kevin Harvick. Il californiano vinse un round atipico, manifestazione che segnò la ripresa del campionato dopo uno stop obbligato dovuto al COVID-19.