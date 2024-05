NASCAR Cup Series, Logano e Busch per il bis a Gateway?

Il calendario della NASCAR Cup Series continua con la prova all’intero del World Wide Technology Raceway. Dallo Stato del North Carolina ci si sposta in Illinois per la terza edizione della ‘Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarter’

Joey Logano (2022) e Kyle Busch (2023) vantano un sigillo a testa in una prova molto recente nel calendario, da pochi anni la NASCAR ha infatti deciso di introdurre il particolare WWT Raceway dopo le vincenti esperienze con la NASCAR Truck ed Xfinity Series.

L’ex St. Louis International Raceway può essere paragonato, con le dovute differenze, al Darlington Raceway (South Carolina), le quattro pieghe della pista di Gateway hanno infatti una pendenza ed un raggio differente. Le curve 1-2 sono più larghe con una pendenza di 11° (più strette), mentre per curva 3-4 il banking scende a 9° (più larghe).

In quel di Madison si terranno nella giornata di domenica 300 miglia (240 passaggi), la battaglia è assicurata come accaduto nelle prime due edizioni. Ricordiamo che nella pista citata corre regolarmente anche la NTT IndyCar Series, categoria che disputerà la propria prova in Illinois ad agosto.