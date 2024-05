NASCAR Cup Series, Keselowski torna al successo a Darlington dopo 110 gare

Brad Keselowski torna finalmente a vincere nella NASCAR Cup Series. L’ex campione della serie trionfa per la prima volta nella doppia veste di pilota e proprietario del RFK Racing, il #6 dello schieramento ritrova la prima posizione dopo un digiuno durato 110 gare.

Il nativo dello Stato del Michigan ha trionfato nell’impegnativo impianto di Darlington in occasione del ‘Trowback week-end’, manifestazione in cui la NASCAR celebra alcune delle livree più iconiche della storia. RFK Racing ha trionfato davanti al giovane Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54) e Josh Berry (Stewart-Haas Ford #4).

Niente da fare, invece, per Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), rispettivamente a segno nella Stage 1 e 2. I due hanno dovuto arrendersi nel corso di una serata storica per il RFK Racing che fino ad ora aveva primeggiato solamente con Chris Buescher.

Settimana prossima ci sarà il primo week-end di ‘relax’ per la NASCAR Cup Series. I protagonisti saranno infatti impegnati a North Wilkesboro Speedway per la tradizionale All-Star Race, competizione non valida ai fini della regular season che tornerà viva da fine maggio con la tradizionale Coca-Cola 600 presso il Charlotte Motor Speedway.