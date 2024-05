MX2, GP Galizia 2024: Adamo per alzare il livello, Everts vuole avvicinarsi a De Wolf

Sono molteplici gli spunti di riflessione in vista del GP della Galizia, appuntamento numero sei del Mondiale 2024 di motocross, specialità MX2. Dopo la battaglia nel fango andata in scena ad Agueda, la terra spagnola potrebbe offrire un vero e proprio punto di svolta nelle zone alte della classifica.

Sì perché ormai sembra che il fattore Everts stia diventano una certezza, come dimostra il trionfo compiuto in Portogallo, soltanto l’ultimo di una serie di vittorie che lo hanno posto al momento al terzo posto della classifica piloti con 188 punti, a sole 58 lunghezze dal leader De Wolf, reduce da un weekend non perfetto.

Ricordiamo inoltre che da questo fine settimana in poi non sarà presente il secondo della classe Laengenfelder, rimasto vittima di un infortunio. Un fuori programma che aprirà sicuramente degli scenari interessanti in ottica classica, con almeno tre centauri motivati a riaprire di nuovo i giochi.

Stiamo parlando di Lucas Benistant, quarto a quota 185, del belga Boenen, quinto a 171 e, soprattutto, di un ritrovato Andrea Adamo, sesto con 168 dopo una bellissima gara-2 portoghese.

Battagliando in particolar modo in una gara-2 contrassegnata da una super rimonta dalle retrovie, il nostro pilota cercherà di entrare ancora più in ritmo, andando ad aumentare una crescita organica che lo porterà sicuramente ad insidiare, con le tempistiche del caso, anche i primi della classe. Proprio per questo motivo il fine settimana iberico non sarà decisivo, ma determinante.