MXGP, Jeffrey Herlings vince gara-2 in Portogallo davanti a Jonass, top 10 per Bonacorsi

Jeffrey Herlings vince gara-2 del Gran Premio del Portogallo, quinta tappa del Mondiale MXGP 2024. L’olandese ha anticipato tutti nella seconda manche a Agueda, battendo Pauls Jonass che vince il GP e Cornelius Toendel.

Una partenza che è stata pazzesca, con la caduta da parte di Tim Gajser e Jorge Prado. I due hanno dovuto ricostruire praticamente da zero la gara e arriveranno rispettivamente in decima e in dodicesima posizione. Herlings che ha comandato e ha gestito la gara sin dall’inizio: terza posizione che sembrava in ghiaccio per Romain Febvre, ma il francese ha commesso un errore e ha favorito l’inserimento a sorpresa del norvegese Toendel.

Non brillantissimi i due italiani che non sono mai stati nel vivo della gara: il migliore è stato Andrea Bonacorsi che ha chiuso in ottava posizione, mentre sono più lontani Mattia Guadagnini che è quattordicesimo e diciannovesimo Ivo Monticelli. Gajser e Prado restano comunque primo e secondo nel Mondiale, ma Herlings è quarto e accorcia sui due.

CLASSIFICA GARA-2 GP PORTOGALLO MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 38:10.525 14 2:33.528 5 2:46.905 2:45.816 2:42.787 0:38.569 0:50.394 0:37.514 0:40.428 Finish

2 41 Jonass, Pauls LAT HON 38:34.091 14 0:23.566 0:23.566 2:36.077 5 2:52.163 2:45.611 2:44.195 0:37.370 0:54.493 0:38.088 0:42.212 Finish

3 17 Toendel, Cornelius NOR KTM 38:37.327 14 0:26.802 0:03.236 2:35.664 3 2:40.486 2:43.381 2:47.070 0:36.420 0:46.883 0:35.479 0:41.704 Finish

4 3 Febvre, Romain FRA KAW 38:51.940 14 0:41.415 0:14.613 2:36.428 3 2:53.474 2:43.397 2:46.041 0:36.446 0:53.445 0:39.560 0:44.023 Finish

5 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 39:37.843 14 1:27.318 0:45.903 2:39.754 5 2:40.526 2:46.506 2:53.957 0:36.691 0:46.826 0:36.794 0:40.215 Finish

6 24 Horgmo, Kevin NOR HON 39:47.194 14 1:36.669 0:09.351 2:41.607 12 2:44.416 2:42.407 2:41.607 0:38.118 0:47.174 0:37.551 0:41.573 Finish

7 189 Bogers, Brian NED FAN 40:10.065 14 1:59.540 0:22.871 2:44.694 5 2:50.038 2:47.512 2:51.824 0:37.557 0:49.173 0:39.336 0:43.972 Finish

8 132 Bonacorsi, Andrea ITA YAM 40:20.484 14 2:09.959 0:10.419 2:41.541 5 3:02.479 2:48.693 2:53.318 0:38.828 0:47.382 0:51.016 0:45.253 Finish

9 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 40:25.404 14 2:14.879 0:04.920 2:43.683 7 2:52.012 2:47.822 2:52.972 0:38.663 0:52.764 0:39.413 0:41.172 Finish

10 243 Gajser, Tim SLO HON 40:48.149 14 2:37.624 0:22.745 2:42.566 5 2:57.942 3:10.033 2:50.927 0:40.742 0:51.713 0:39.130 0:46.357 Finish

11 161 Östlund, Alvin SWE HON 40:49.315 14 2:38.790 0:01.166 2:44.197 2 2:55.192 2:50.222 3:17.609 0:41.409 0:50.971 0:38.313 0:44.499 Finish

12 1 Prado, Jorge ESP GAS 38:12.666 13 -1 lap 2:44.371 2 2:57.550 2:54.562 2:55.227 0:38.161 0:53.213 0:39.641 0:46.535 Finish

13 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 38:17.523 13 0:04.857 0:04.857 2:45.761 1 2:49.683 2:51.184 2:47.055 0:38.917 0:51.533 0:37.640 0:41.593 Finish

14 101 Guadagnini, Mattia ITA HUS 38:58.138 13 0:45.472 0:40.615 2:49.228 5 2:56.954 2:57.137 2:59.624 0:39.584 0:53.453 0:38.999 0:44.918 Finish

15 326 Gilbert, Josh GBR KTM 39:12.620 13 0:59.954 0:14.482 2:46.227 5 2:59.561 2:54.807 2:59.289 0:39.536 0:53.746 0:38.791 0:47.488 Finish

16 253 Pancar, Jan SLO KTM 40:39.310 13 2:26.644 1:26.690 2:53.879 9 3:02.929 2:59.553 3:03.063 0:41.790 0:56.536 0:39.777 0:44.826 Finish

17 37 Edberg, Tim SWE HON 40:55.551 13 2:42.885 0:16.241 2:53.429 12 2:54.541 2:53.429 3:02.109 0:39.553 0:51.572 0:39.057 0:44.359 Finish

18 6 Paturel, Benoit FRA YAM 38:27.911 12 -2 laps 2:53.718 4 3:26.947 3:19.339 3:17.803 0:47.152 1:00.164 0:50.206 0:49.425 Finish

19 128 Monticelli, Ivo ITA BET 40:08.101 12 1:40.190 1:40.190 2:50.795 5 3:01.195 3:11.306 2:56.467 0:41.350 0:50.461 0:43.751 0:45.633 Finish

20 60 Nagy, Anton SWE YAM 41:15.555 12 2:47.644 1:07.454 2:53.441 3 3:51.958 3:23.225 3:19.524 0:46.925 1:01.808 0:44.901 1:18.324 Finish

21 71 Spies, Maximilian GER KTM 33:07.831 11 -3 laps 2:50.895 1 2:57.948 2:55.339 3:00.881 0:40.056 0:56.286 0:46.897 Inter 3

22 991 Scheu, Mark GER HUS 32:21.468 9 -5 laps 3:10.714 3 3:42.395 3:22.401 4:02.929 0:52.781 Inter 1

23 811 Sterry, Adam GBR KTM 25:51.994 8 -6 laps 2:49.703 4 4:22.152 2:56.479 2:56.500 0:46.874 1:02.845 0:43.650 Inter 3

24 919 Watson, Ben GBR BET 26:26.573 8 0:34.579 0:34.579 2:48.485 2 3:14.677 5:07.806 2:54.163 1:00.604 0:50.333 0:40.030 0:43.710 Finish

25 517 Gifting, Isak SWE YAM 13:31.766 4 -10 laps 2:45.667 3 3:13.221 2:45.667 2:49.531 0:38.530 1:11.884 0:40.053 0:42.754 Finish

Best section times: 0:35.651 0:44.580 0:33.255 0:37.942