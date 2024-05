MX2: Andrea Adamo quarto in gara-2 al GP della Francia. Coenen pigliatutto

Andrea Adamo sta prendendo ritmo. Dopo la brillante seconda posizione conquistata in gara-1, il pilota italiano ha centrato un brillante quarto posto in occasione della gara-2 valida per il GP della Francia, settima tappa del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2, in scena sul tracciato di St Jean d’Angely.

Una prova come sempre di grande carattere quella del siciliano, bravissimo a riprendere quota dopo un’uscita dal cancelletto estremamente complessa e segnata da un grande caos. Con pazienza, partendo dal dodicesimo posto del primo giro, il centauro in forza alla KTM ha cominciato a riprendere confidenza con un tracciato decisamente più asciutto rispetto alla prima prova, ritrovandosi poi a quindici giri dalla fine in scia del quarto della fila Sasha Coenen.

Con calma, tecnica e lucidità Adamo ha preso così la scia dell’avversario, sorpassandolo in volata dopo quattro minuti mantenendo così la posizione fino al traguardo rimediando un gap di +35.695 rispetto al grande leader di giornata: Lucas Coenen.

Il belga della Nestaan Husqvarna Factor, già dominatore di gara-1, ha avuto la meglio anche nella seconda prova dimostrando enorme forza, dimostrata dalla differenza in termini di tempo con il compagno di squadra nonché secondo classificato, ovvero l’attuale leader della classifica piloti Kay De Wolf, al posto d’onore con ritardo di +24.157. Buona terza posizione poi per Simon Laengenfelder (Red Bull GAS GAS), terzo con +29.459, mentre Ferruccio Zanchi (Team HRC), ha raccolto l’ottavo posto.

In virtù del risultato odierno, Kay De Wolf ha consolidato il primato in classica piloti con 342 punti, allontanandosi da Laengenfelder, secondo con 290 seguito da Lucas Coenen (283), Liam Everts (268) e Andrea Adamo, quinto con 257.

Il prossimo appuntamento con la MX2 si svolgerà a Teutschenthal (Germania) il prossimo 2 giugno.

GP FRANCIA MX2: CLASSIFICA GARA-2

1 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:49.450 0.000 50.241 25

2 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:13.617 24.167 49.667 22

3 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:19.299 29.849 49.533 20

4 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:25.145 35.695 49.397 18

5 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:28.161 38.711 49.327 16

6 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:53.431 1:03.981 48.748 15

7 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 35:59.315 1:09.865 48.615 14

8 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Team HRC Honda 36:02.650 1:13.200 48.540 13

9 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:04.690 1:15.240 48.495 12

10 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM F&H Racing Team Kawasaki 36:16.652 1:27.202 48.228 11

11 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:18.647 1:29.197 48.184 10

12 67 MARTINEZ, Yago ESP RFME TM 36:30.496 1:41.046 47.923 9

13 451 MIKULA, Julius CZE ACCR Osicka MX Team KTM 36:30.659 1:41.209 47.920 8

14 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 36:46.444 1:56.994 47.577 7

15 22 BRACERAS, David ESP RFME Fantic Factory Racing MX2 Fantic 36:53.236 2:03.786 47.431 6

16 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM SB Racing KTM 36:56.810 2:07.360 47.355 5

17 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Fantic Factory Racing MX2 Fantic 35:02.521 -1 Lap 47.155 4

18 268 MAUPIN, Thibault FRA FFM VHR Racing Team GASGAS 35:22.865 20.344 46.703 3

19 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 35:26.032 23.511 46.633 2

20 214 OSTERHAGEN, Hakon NOR NMF JM Honda Racing Honda 35:33.325 30.804 46.474 1

21 42 RAINIO, Sampo FIN SML Young Motion powered by Resa KTM 35:35.615 33.094 46.424 0

22 123 TUANI, Federico ITA FMI AIT Racing Team KTM 35:51.451 48.930 46.082 0

23 408 SMULDERS, Scott NED KNMV KMP HONDA RACING TEAM POWERED BY KRETTEK Honda 35:52.844 50.323 46.053 0

24 171 BENNATI, Morgan ITA FMI Fly Over Competition-GaerneKawasaki 35:54.279 51.758 46.022 0

25 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 35:57.481 54.960 45.954 0

26 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 36:11.795 1:09.274 45.651 0

27 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 36:14.787 1:12.266 45.588 0

28 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB GASGAS 36:06.534 -2 Laps 43.070 0

29 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO Young Motion powered by Resa GASGAS 29:03.122 -5 Laps 43.494 0

30 368 NILSSON, Samuel ESP RFME KTM 24:34.613 -6 Laps 47.459 0

31 484 KOOIKER, Dave NED KNMV Schmicker Racing KTM 25:55.778 -7 Laps 41.235 0

32 389 PIETRE, Jules FRA FFM Yamaha 17:28.091 -10 Laps 44.515 0

33 95 CASAT, Enzo FRA FFM Husqvarna 11:49.125 -13 Laps 41.121 0

34 579 BRUCE, Bobby GBR ACU Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 6:37.592 -15 Laps 44.005 0

28 ROSSI, Marc-Antoine FRA FFM Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS did not start

31 GUYON, Tom FRA FFM GASGAS did not start

198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha did not start