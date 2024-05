MX2, Andrea Adamo è secondo in gara-1 a St. Jean d’Angely. Vince Lucas Conen

Andata in archivio gara-1 del GP di Francia di MX2, tappa del Mondiale 2024 di Motocross. Sul tracciato di St. Jean d’Angely lo spettacolo non è mancato di certo e i centauri dello sterrato hanno dovuto dare il meglio lungo i canali profondi del circuito transalpino. Dopo quanto era accaduto ieri nel corso della Qualifying Race, è arrivata una conferma.

Il riferimento è all’affermazione di Lucas Coenen, in sella alla Husqvarna. Una prestazione autorevole per il talentuoso pilota belga, che ha fatto vedere velocità e concretezza. A completare il podio sono stati il nostro Andrea Adamo, campione del mondo 2023, sulla KTM a 10.145 e l’attuale leader della classifica generale, l’olandese Kay de Wolf, giunto a 16.488.

Una bella prestazione per Adamo, in cerca di feeling con la sua moto, dopo un inizio un po’ problematico. Riscontro che senza dubbio fa bene al morale, in vista già della seconda manche in Francia. A chiudere la top-5 sono stati il tedesco Simon Laegenfelder (GasGas) a 23.556 e il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 30.241.

Da segnalare l’ottimo settimo posto di Ferruccio Zanchi che con la Honda FMI si è portato a casa un grande piazzamento (+1:12.661). Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, Federico Tuani ha concluso 22° sulla KTM e Morgan Bennati 23° sulla Kawasaki.

CLASSIFICA GARA-1 GP FRANCIA MX2 2024

1 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:26.564 0.000 49.364 25

2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:36.709 10.145 49.130 22

3 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:43.052 16.488 48.984 20

4 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:50.120 23.556 48.823 18

5 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:56.805 30.241 48.672 16

6 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:14.025 47.461 48.286 15

7 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Team HRC Honda 36:39.225 1:12.661 47.733 14

8 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM F&H Racing Team Kawasaki 36:41.108 1:14.544 47.692 13

9 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Fantic Factory Racing MX2 Fantic 36:49.169 1:22.605 47.518 12

10 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:51.166 1:24.602 47.475 11

11 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM SB Racing KTM 37:01.624 1:35.060 47.252 10

12 451 MIKULA, Julius CZE ACCR Osicka MX Team KTM 37:05.717 1:39.153 47.165 9

13 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 37:08.320 1:41.756 47.110 8

14 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 37:08.866 1:42.302 47.098 7

15 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 37:11.098 1:44.534 47.051 6

16 22 BRACERAS, David ESP RFME Fantic Factory Racing MX2 Fantic 37:12.515 1:45.951 47.021 5

17 579 BRUCE, Bobby GBR ACU Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 35:44.060 -1 Lap 46.241 4

18 67 MARTINEZ, Yago ESP RFME TM 35:44.527 0.467 46.231 3

19 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 35:49.525 5.465 46.124 2

20 368 NILSSON, Samuel ESP RFME KTM 35:50.530 6.470 46.102 1

21 268 MAUPIN, Thibault FRA FFM VHR Racing Team GASGAS 36:02.191 18.131 45.853 0

22 123 TUANI, Federico ITA FMI AIT Racing Team KTM 36:05.074 21.014 45.792 0

23 171 BENNATI, Morgan ITA FMI Fly Over Competition-GaerneKawasaki 36:15.431 31.371 45.574 0

24 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO Young Motion powered by Resa GASGAS 36:21.372 37.312 45.450 0

25 214 OSTERHAGEN, Hakon NOR NMF JM Honda Racing Honda 36:21.639 37.579 45.445 0

26 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 36:55.305 1:11.245 44.754 0

27 42 RAINIO, Sampo FIN SML Young Motion powered by Resa KTM 36:58.690 1:14.630 44.686 0

28 408 SMULDERS, Scott NED KNMV KMP HONDA RACING TEAM POWERED BY KRETTEK Honda 37:07.855 1:23.795 44.502 0

29 389 PIETRE, Jules FRA FFM Yamaha 37:13.610 1:29.550 44.387 0

30 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 37:14.571 -2 Laps 41.758 0

31 95 CASAT, Enzo FRA FFM Husqvarna 37:38.132 23.561 41.323 0

32 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB GASGAS 34:03.751 -3 Laps 42.804 0

33 484 KOOIKER, Dave NED KNMV Schmicker Racing KTM 19:34.129 -9 Laps 44.704 0

34 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 21:02.414 1:28.285 41.577 0

35 28 ROSSI, Marc-Antoine FRA FFM Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 15:09.110 -11 Laps 44.905 0