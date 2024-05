MotoGP, Marc Marquez: “La scelta della soft un rischio calcolato, che battaglia con Espargarò”

Marc Marquez non può che essere soddisfatto dopo aver conquistato la terza posizione nel Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò il portacolori del team Ducati Gresini ha capito sin dalle primissime battute che non avrebbe potuto lottare per il successo, per cui ha estratto il massimo dalla sua domenica.

Il Gran Premio ha visto il successo di Francesco Bagnaia che ha preceduto, dopo uno splendido sorpasso, Jorge Martin (+1.740), mentre il Cabroncito ha chiuso a quasi 9 secondi, braccato da Aleix Espargarò. Quinta posizione per Fabio Di Giannantonio, sesta per Raul Fernandez, settima per Alex Marquez, quindi ottavo Brad Binder. Chiudono la top10 Fabio Quartararo e Miguel Oliveira.

Al termine della gara l’otto volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio. “Che gara! Ho scelto la gomma soft al posteriore perchè volevo essere aggressivo sin dal via. Sapevo che sarebbe stato un rischio notevole, ma non avevo scelte. Dovevo attaccare sin dall’inizio perchè partivo molto indietro. Quando sei 14° in griglia sai che devi osare e, di pari passo, sei consapevole che superare è molto complicato”.

Il pilota spagnolo prosegue nel suo racconto: “Non sono partito benissimo, ieri era andata meglio da questo punto di vista. Rimanere nella pancia del gruppo non è mai semplice ma sapevo che la gara sarebbe stata lunga. Per questo motivo mi sono preso il mio tempo e, passo dopo passo, sono risalito. Ho cercato di superare Aleix Espargarò per il podio e ci sono riuscito, anche se al limite. Dopodiché mi sono difeso per tenermi stresso il terzo posto. Mi dispiace per Aleix. Avrebbe meritato il podio nella sua ultima gara qui, ma io sono felice di quanto ottenuto”.