MotoGP, orari prove libere GP Italia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo aver messo in archivio il Gran Premio di Catalogna, la stagione si prepara per uno degli appuntamenti più attesi: il Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2024. Si correrà, come sempre, sullo splendido scenario del tracciato del Mugello per un weekend di capitale importanza per tutte e 3 le classi ma, in special modo, per la MotoGP.

La situazione nella classe regina si fa sempre più chiara: sembra che andremo verso un triello tra Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Il portacolori del team Ducati Pramac comanda con 155 punti e +39 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia che si trova a quota 116. Terza posizione per Marc Marquez con 114, mentre è quarto Enea Bastianini a 94 con Maverick Vinales quinto a 87 davanti a Pedro Acosta con 83.

Nella Moto2 al comando c’è Sergio Garcia davanti a Joe Roberts e Ai Ogura, quindi Fermin Aldeguer, Alonso Lopez, Aron Canet e Albert Arenas. Passando alla Moto3, infine, David Alonso ha preso il comando della classifica generale dopo il quarto successo in sei gare, inseguito da Daniel Holgado e Collin Veijer.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP d’Italia del Motomondiale sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP ITALIA 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 31 maggio

Ore 08.30-08.45 Prove libere 1 MotoE

Ore 09.00-09.35 Prove libere Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 12.15-12.40 Prove libere 2 MotoE

Ore 13.15-13.50 Prove libere 1 Moto3

Ore 14.05-14.45 Prove libere 1 Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Ore 16.15-16.25 Qualifiche 1 MotoE

Ore 16.35-16.45 Qualifiche 2 MotoE