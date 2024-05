LIVE Marsiglia-Atalanta, Europa League 2024 in DIRETTA: orobici per il colpaccio nell’andata della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Marsiglia-Atalanta, match valevole per l’andata della semifinale della UEFA Europa League 2023-2024. Dopo l’impresa contro il Liverpool gli orobici hanno una grande occasione davanti a loro. Vietato sottovalutare i francesi, ma i bergamaschi partono favoriti nel doppio confronto per continuare a far sognare una città e un popolo intero. Stadio Vélodrome, fischio d’inizio alle 21.00.

Percorso europeo da incorniciare per la squadra di Gian Piero Gasperini, che dopo aver eliminato il Liverpool, probabilmente la favorita n.1 per vincere il trofeo, non può più nascondersi. La porzione del tabellone è decisamente favorevole, e la Finale di Dublino diventa un grande obiettivo. I nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime nove gare in trasferta in Europa (5 vittorie e 4 pareggi), e puntano a sfoderare una grande prestazione per ipotecare la qualificazione all’ultimo atto, proprio come successo ad Anfield nei quarti di finale. Atalanta che si presenta a Marsiglia nelle migliori condizioni possibili (assente sarà solo lo squalificato Hien). Dopo che nella partita di campionato vinta contro l’Empoli c’è stato un copioso turnover, tutti i migliori sono pronti a tornare in campo per centrare la missione finale, obiettivo dichiarato da Gasperini senza nascondersi e con più che corrette ambizioni.

Di fronte l’Atalanta si ritroverà un Marsiglia dalle due facce: bello in Europa e molto brutto in Francia. Stagione altamente travagliata per la squadra della Costa Azzurra, che ha cambiato tre allenatori (tra cui l’italiano Gennaro Gattuso) ed occupa il 7° posto in Ligue 1. L’Europa League è quindi l’unica ancora di salvezza per la compagine ora guidata dall’esperto Jean-Louis Gasset, che ha nella sua stella indiscussa l’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang. Transalpini che nei quarti di finale hanno avuto la meglio della più quotata squadra portoghese del Benfica, dopo la serie di rigori disputata davanti ai propri tifosi. Vélodrome che è un fattore da considerare per l’Atalanta, capace però già di saccheggiare diversi stadi caldi e molto difficili nel corso delle sue ultime campagne europee. Primo tempo di una sfida molto suggestiva, che parlando chiaramente vede favoriti i nerazzurri.

PROBABILI FORMAZIONI di Marsiglia-Atalanta

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit; Aubameyang, Moumbagna. All. Jean-Louis Gasset.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, De Roon, Kolasinac; Kolasinac, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini.

Evento: andata della semifinale della UEFA Europa League, ‘Stadio Vélodrome’ – Marsiglia

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Marsiglia-Atalanta, match valevole per l'andata della semifinale della UEFA Europa League 2023-2024.