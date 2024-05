ATP Roma, Flavio Cobolli brilla all’esordio con il tedesco Marterer

La tensione iniziale e poi il sorriso finale. Flavio Cobolli bagna con una bella vittoria l’esordio negli Internazionali d’Italia 2024 contro il tedesco Maximilian Marterer. L’azzurro si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Un incontro che ha visto l’azzurro partire contratto, ma con il passare dei minuti il romano si è sciolto e non c’è stata praticamente più partita.

Quello di Roma è decisamente un torneo speciale per il numero 57 del mondo, che arriva per la prima volta al Foro Italico con la convinzione di poter ottenere un bel risultato e di spingersi anche avanti nel tabellone. Il secondo turno con l’americano Sebastian Korda è sicuramente un’ occasione da provare a sfruttare, perchè lo statunitense è un tennista di grande talento, ma non ha nella terra la sua superficie preferita e anche caratterialmente si è spesso dimostrato un po’ fragile. Sicuramente il tifo, come già avvenuto oggi, si farà sentire e può essere un’ulteriore arma per Cobolli.

Una partita con ben ventitré vincenti all’attivo per Cobolli, che ha ottenuto moltissimo anche dalla prima di servizio (80% di punti vinti con questo colpo). Flavio ha commesso anche meno errori non forzati rispetto all’avversario, sette contro i sedici di Marterer.

Bloccato dalla pressione e dalla tensione, Cobolli inizia male la partita e subisce il break nel secondo gioco, con Marterer che scappa poi sul 3-0. Il romano riesce a sbloccarsi nel quarto game, entrando finalmente nella partita. La svolta arriva nel settimo gioco, con Cobolli che riesce a recuperare il break di svantaggio. La risalita dell’azzurro non si ferma ed il numero 57 del mondo strappa ancora il servizio all’avversario, portandosi sul 5-4. Nel decimo game Flavio non riesce a sfruttare quattro set point, ma alla fine sul quinto la risposta del tedesco scappa via e Cobolli chiude sul 6-4 la prima frazione.

Sulla scia del primo set vinto, Cobolli parte benissimo anche nel secondo, trovando il break in apertura. La partita è in pieno controllo del romano, che trova sempre più fluidità nel gioco. Flavio riesce ad accelerare nel momento giusto e sposta continuamente da una parte all’altra del campo l’avversario. Il risultato è il nuovo break dell’azzurro nel quinto game. Cobolli non si volta più indietro e va a chiudere il set per 6-2, centrando l’accesso al secondo turno.