WTA Roma, Sara Errani si ferma al secondo turno: vince Elina Svitolina in due set

Si ferma al secondo turno l’avventura di Sara Errani agli Internazionali d’Italia a Roma. Troppa differenza in campo tra Sarita (n.93 del ranking) e l’ucraina Elina Svitolina. Lo score di 6-0 6-2 la dice lunga sull’andamento del match in favore della testa di serie n.16, che ha fatto valere la propria maggior velocità di palla specialmente quando Errani si è trovata a servire. Al terzo turno, dunque, Svitolina giocherà contro la russa Anna Kalinskaya (n.26 del ranking).

Nel primo set Errani viene travolta dalla maggior velocità di palla dell’ucraina, abile a entrare con i suoi colpi nel campo, rubando il tempo all’italiana. Sotto 0-3 (due break), Errani tenta una reazione, costruendosi tre chance del parziale contro-break, ma Svitolina le cancella e da quel momento inserisce il pilota automatico. Il 6-0 è la logica conseguenza di quanto l’ucraina sia padrona del campo.

Nel secondo set Sarita prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, andando avanti di un break nel secondo game. La battuta però è il più grande limite per lei e Svitolina piazza due break consecutivi, cancellando nel quarto gioco due opportunità per Errani di rientrare in auge. La partita, nei fatti, finisce qui e Svitolina archivia la pratica sul 6-2, cancellando cinque palle del parziale contro-break all’azzurra nell’ottavo game (6-2).

Leggendo le statistiche, il 37% dei punti vinti con la prima di servizio e il 25% con la seconda sono le percentuali che meglio descrivono le difficoltà della nostra portacolori.