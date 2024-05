Jannik Sinner vola basso: “Non ho grandi aspettative per il Roland Garros, la prima settimana…”

Non è stato un avvicinamento ideale per Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Il problema all’anca ha costretto l’altoatesino a stare lontano dai campi circa tre settimane e a seguire un preparazione diversa da quella prevista. Affrontare uno Slam così impegnativo dal punto di vista fisico, perché disputato sulla terra rossa, con poche partite è complicato.

Di questo ha parlato Jannik in un intervento video curato dal suo sponsor tecnico “Head”. “Sto recuperando al 100% la mia condizione fisica, cosa che è prioritaria su tutto il resto. Sono consapevole che la prima settimana per me a Parigi sarà molto dura, ma spero di poter vincere questi incontri in maniera tale da poter elevare il mio livello e accrescere la fiducia nel mio gioco“, ha raccontato il n.2 del mondo.

E poi l’ammissione, con il sorriso: “Non ho grandi aspettative per questo torneo, ma cercherò di divertirmi in campo e di esprimere un buon tennis“.

Un modo anche per mettere le mani avanti? Sinner farà il proprio esordio domani contro lo statunitense Christopher Eubanks, un giocatore che ha nel servizio la sua forza e non dà così tanto ritmo. Se l’azzurro dovesse prevalere, allora sfiderebbe il vincente del confronto tra il croato Borna Coric e il francese Richard Gasquet, con all’orizzonte la sfida possibile del terzo round contro il mancino britannico Cameron Norrie. Vedremo se questi ostacoli saranno superati e, in caso positivo, Jannik potrebbe diventare da corsa anche per questo Major.