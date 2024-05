Italia-Turchia volley femminile in tv: a che ora la sfida di Nations League contro Vargas

Domani, sabato 18 maggio, si giocherà ad Antalya (Turchia) il match tra Italia e Turchia. Si tratta del quarto incontro nella Nations League 2024 di volley femminile della Nazionale azzurra guidata dal CT Julio Velasco, che ha finora collezionato una vittoria ed una sconfitta.

Il match tra le azzurre e le padrone di casa anatoliche sarà in programma alle ore 19.00, medesimo orario in cui l’Italia giocherà oggi il terzo match della competizione contro la Bulgaria. La selezione di Velasco ha perso all’esordio contro la Polonia e poi ha vinto contro la Germania.

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La sfida di Nations League in programma tra Italia e Turchia non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a DAZN e VBTV, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà proposta su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA VOLLEY

Mercoledì 8 maggio – PalaIgor di Novara



19.00 Italia-Turchia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.