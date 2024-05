Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (8 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Dopo l’inizio del tabellone principale delle donne, agli Internazionali d’Italia di Roma anche gli uomini partono. Oggi, in particolare, va in scena tutta la parte alta tanto maschile quanto femminile, e ci sono ben 12 italiani in campo (tra cui anche un derby).

Sul Centrale apertura affidata a Luciano Darderi nel rematch di Miami contro Denis Shapovalov (allora vinse il canadese). Più avanti sfida di Lucia Bronzetti all’attuale versione (che non è quella di quattro anni fa) dell’USA Sofia Kenin. Serale per Fabio Fognini e Sara Errani, a ricordare che loro sanno ancora ben esprimersi. Sul Grandstand comincia Flavio Cobolli nella quota azzurra. Lo seguono Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto e il derby tra Matteo Gigante e Giulio Zeppieri. Sul Pietrangeli, se per Francesco Passaro una sorpresa pare possibile, appare infinitamente più complessa la questione per Giorgia Pedone. Ritorno, per un giorno (o forse no), ai piani alti per Federica Di Sarra sul campo 2.

La giornata di oggi degli Internazionali d’Italia prenderà il via alle ore 11:00 su tutti i campi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché con il tasto verde di Sky Sport Plus. Rai2 trasmetterà gratis e in chiaro Fognini-Evans. Diretta streaming su RaiPlay (Fognini-Evans), SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una gamma di Dirette Live testuali (Darderi-Shapovalov, Cobolli-Marterer, Fognini-Evans).

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 OGGI

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Darderi (ITA)-Shapovalov (CAN) [PR] – 1° turno ATP

Non prima delle ore 13:00 Osaka (JPN)-Burel (FRA) – 1° turno WTA

A seguire Bronzetti (ITA)-Kenin (USA) – 1° turno WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Fognini (ITA) [WC]-Evans (GBR) – 1° turno ATP – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 20:30 Errani (ITA) [WC]-Anisimova (USA) – 1° turno WTA

Grandstand Arena

Ore 11:00 Vekic (CRO)-Tsurenko (UKR) – 1° turno WTA

Cobolli (ITA)-Marterer (GER) [Q] – 1° turno ATP

Brancaccio (ITA) [WC]-Siniakova (CZE) – 1° turno WTA

Coocciaretto (ITA)-Zarazua (MEX) [Q] – 1° turno WTA

Gigante (ITA) [WC]-Zeppieri (ITA) [WC] – 1° turno ATP

Pietrangeli

Ore 11:00 Mensik (CZE)-Hanfmann (GER) – 1° turno ATP

Parry (FRA)-Blinkova – 1° turno WTA

Monteiro (BRA) [Q]-Monfils (FRA) – 1° turno ATP

Passaro (ITA) [Q]-Rinderknech (FRA) – 1° turno ATP

Pedone (ITA) [WC]-Sramkova (SVK) [Q] – 1° turno WTA

Campo 12

Ore 11:00 Zhang (CHN)-Galan (COL) – 1° turno ATP

Kotov-Michelsen (USA) – 1° turno ATP

Zhu (CHN)-Linette (POL) – 1° turno WTA

Eubanks (USA)-Atmane (FRA) [Q] – 1° turno ATP

Saville (AUS)-Tauson (DEN) [Q] – 1° turno WTA

Campo 1

Ore 11:00 Nishioka (JPN)-Ofner (AUT) – 1° turno ATP

Schmiedlova (SVK)-Sasnovich [Q] – 1° turno WTA

Martic (CRO)-Sherif (EGY) – 1° turno WTA

Podoroska (ARG)-Sorribes Tormo (ESP) – 1° turno WTA

Moutet (FRA) [LL]-Safiullin – 1° turno ATP

Campo 2

Ore 11:00 Borges (POR)-Martinez (ESP) – 1° turno ATP

Shevchenko (KAZ)-Marozsan (HUN) – 1° turno ATP

Schwartzman (ARG) [Q]-Vukic (AUS) – 1° turno ATP

Kecmanovic (SRB)-Nakashima (USA) [Q] – 1° turno ATP

Di Sarra (ITA) [WC]-Gracheva (FRA) [Q] – 1° turno WTA

Campo 13

Ore 11:00 Avanesyan-Bucsa (ESP) – 1° turno WTA

Dolehide (USA)-Pera (USA) [Q] – 1° turno WTA

Carle (ARG) [Q]-Siegemund (GER) [Q] – 1° turno WTA

Potapova-Xiyu Wang (CHN) – 1° turno WTA

Campo 4

Ore 11:00 Maria (GER)-L. Fruhvirtova (CZE) [Q] – 1° turno WTA

Townsend (USA)-B. Fruhvirtova (CZE) [Q] – 1° turno WTA

Masarova (ESP) [Q]-Begu (ROU) – 1° turno WTA

Yafan Wang (CHN)-Volynets (USA) [Q] – 1° turno WTA

