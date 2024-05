Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (13 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Arriviamo al lunedì per gli Internazionali d’Italia 2024. A Roma si comincia a cercare di assaporare la strada che porta al trionfo tanto tra gli uomini quanto tra le donne. Con la differenza che, stavolta, è quello femminile il tabellone meno colto da sorprese.

Si tratta anche del giorno di Stefano Napolitano, che contro il cileno Nicolas Jarry proverà a regalarsi un altro momento di grande gioia all’interno del Foro Italico. Sarà la sua sfida più difficile, ma è tra quelle che avrebbe voluto giocare da diversi anni, tra infortuni e altre questioni che lo hanno limitato. Spazio anche ai nomi di spicco: Osaka-Zhang, Tsitsipas, Swiatek-Kerber, Medvedev, Svitolina-Sabalenka, Gauff, de Minaur, Rune e Sakkari-Azarenka i personaggi e match di maggior spicco.

La giornata di oggi degli Internazionali d’Italia prenderà il via alle ore 11:00 su tutti i campi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché con il tasto verde di Sky Sport Plus. Rai2 trasmetterà gratis e in chiaro una partita (da specificare). Diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live di Napolitano-Jarry.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 OGGI

Lunedì 13 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Osaka (JPN)-Zhang (CHN) [7] – Ottavi WTA

Tsitsipas (GRE) [6]-Norrie (GBR) [27] – 3° turno ATP

NP 15:00 Swiatek (POL) [1]-Kerber (GER) – Ottavi WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Medjedovic (SRB) [Q]-Medvedev [2] – 3° turno ATP

NP 20:30 Svitolina (UKR) [16]-Sabalenka [2] – Ottavi WTA

Grand Stand

Ore 11:00 Auger-Aliassime (CAN) [18]-de Minaur (AUS) [9] – 3° turno ATP

NP 13:00 Gauff (USA) [3]-Badosa (ESP) – Ottavi WTA

Napolitano (ITA) [WC]-Jarry (CHI) [21] – 3° turno ATP

Baez (ARG) [17]-Rune (DEN) [10] – 3° turno ATP

NP 18:00 Sakkari (GRE) [5]-Azarenka [24] – Ottavi WTA

Pietrangeli

Ore 11:00 Keys (USA) [18]-Cirstea (ROU) [28] – Ottavi WTA

NP 13:00 Muller (FRA) [Q]-Rublev [4] – 3° turno ATP

Sramkova (SVK) [Q]-Ostapenko (LAT) [9] – Ottavi WTA

Hurkacz (POL) [7]-Etcheverry (ARG) [25] – 3° turno ATP

Collins (USA) [13]-Begu (ROU) – Ottavi WTA

Campo 12

Ore 11:00 Gonzalez (MEX)/Roger-Vasselin (FRA) [5]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) – Ottavi doppio ATP

NP 15:00 Paul (USA) [14]-Koepfer (GER) – 3° turno ATP

Campo 1

Ore 11:00 Hozumi (JPN)/Ninomiya (JPN)-Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [5] – Ottavi doppio WTA

Moratelli (ITA)/Rosatello (ITA) [WC]-Olmos (MEX)/Panova – Ottavi doppio WTA

Kichenok (UKR)/Ostapenko (LAT) [6]-Fernandez (CAN)/Rus (NED) – Ottavi doppio WTA

