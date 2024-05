Iga Swiatek si lancia verso il titolo di Roma: “Contro Keys ero in controllo, ora una splendida sfida contro Gauff”

Chi fermerà Iga Swiatek? La numero 1 del mondo, infatti, liquida Madison Keys nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2024 con il punteggio di 61 63 dopo appena un’ora e 17 minuti di gioco e raggiunge le semifinali del torneo. La tennista polacca ha analizzato quanto fatto in campo nel corso della conferenza stampa post-match.

Il primo punto all’ordine del giorno era, ovviamente, come ha giocato contro Keys: “Oggi mi sono sentito davvero in forma. Non stavo pensando molto al punteggio o a cosa stava realmente succedendo, ero semplicemente lì presente, concentrata sul prossimo punto. Ha funzionato bene. Ci sono state alcuni scambi serrati che potevano andare in entrambe le direzioni. Sono felice di essere stata concentrata nei momenti importanti per non dare tregua a Maddie”.

Un aspetto che sta diventando sempre più solido per Swiatek è il servizio. Dopo qualche difficoltà di troppo: “Onestamente, continuo a ridere del mio servizio, ma so che è abbastanza buono. Non sarei qui se non lo fosse. Penso che anche se non servo bene, so che posso vincere punti semplicemente giocando dietro la linea di fondo. Ho sempre un piano B. Ho avuto sempre più partite in cui il mio servizio funzionava. Avendo tutto ciò combinato, ti dà una buona sicurezza. Ci concentriamo costantemente sul servizio e sul movimento per renderlo fluido. Sono felice che contro Keys abbia funzionato perché non ho avuto molto tempo per esercitarmi”.

Il prossimo impegno della polacca sarà un match davvero interessante contro Coco Gauff: “Penso che sarà divertente. Penso che sia così che a volte creiamo una storia più grande dietro queste partite. Quindi mi piace. È una sfida. Penso che sia interessante anche per i fan”.