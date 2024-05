Giro d’Italia 2024, Valentin Paret-Peintre: “Sapevo che i chilometri finali erano i più duri”

Valentin Paret-Peintre corona il giorno più bello della sua carriera trovando il primo trionfo tra i professionisti sulle strade del Giro d’Italia 2024. Il francese, con una condotta di gara perfetta, trionfa in solitaria nella decima tappa della Corsa Rosa sulla salita di Bocca di Selva (Cusano Mutri), andando a riprendere a 3 chilometri dalla fine lo sloveno Jan Tratnik (Team Visma | Lease a Bike) dopo essersi tolto di ruota il più celebre connazionale Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL).

Come ogni giorno il Giro ci sta regalando spettacolo ed emozioni a non finire. Come prevedibile giorno di riposo per Tadej Pogacar e l’UAE Team Emirats e via libera per la fuga, che è andata via dopo più di un’ora e mezza di battaglia totale. A 35 km dalla fine è partito lo sloveno Tratnik, saltato via a doppia velocità dal transalpino della Decathlon AG2R La Mondiale Team (che festeggia anche l’allungo nella classifica a squadre).

Due botte secche sull’ascesa finale di Valentin Paret-Peintre, prima per staccare Andrea Bagioli, poi per lasciare piantato Romain Bardet. Per la squadra è la vittoria n.15 in stagione, la prima in questa Corsa Rosa. Incontenibile la gioia del francese dopo il traguardo: “Non riesco a descrivere le mie sensazioni adesso. Avevo già ottenuto dei buoni piazzamenti nelle tappe, ma oggi ho vinto ed è la prima vittoria da professionista“.

Per vincere Paret-Peintre ha sconfitto il suo idolo Bardet: “Lo guardavo quando ero giovane, siamo stati in squadra assieme. Lo ammiravo in televisione e oggi l’ho battuto, è incredibile“. Una tappa che il francese aveva mirato e studiato: “Avevo visto sul profilo che gli ultimi 4 km erano i più duri, e sapevo che se fossi stato bene avrei potuto attaccare lì, e quando ho visto che mancavano tremila metri ho tentato il tutto per tutto“. L’anno scorso era toccato al fratello Aurélien alzare le braccia al cielo a Lago Laceno, quest’anno la gioia del successo è tutta per Valentin, sempre in Campania, e alla fine il vincitore odierno ci scherza su: “Magari adesso ogni anno torniamo per vincere una tappa!“.