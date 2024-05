Giro d’Italia 2024, la tappa di martedì Livigno-Santa Cristina Valgardena: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Il Giro d’Italia 2024 conclude la seconda settimana con il botto: ieri si è tenuta la lunga cronometro di Desenzano del Garda, oggi si arriva in quota a Livigno dopo aver affrontato in serie Passo del Mortirolo e Passo di Foscagno. Dopo il giorno di riposo, si ripartirà con la frazione probabilmente regina di questa edizione della Corsa Rosa.

PERCORSO

Saranno 206 i chilometri da percorrere da Livigno a Santa Cristina Val Gardena, con ben 4350 metri di dislivello. Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente l’Umbrailpass, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2498 metri di altitudine. Non si arriverà come previsto in cima allo Stelvio per il rischio di slavine, ma comunque la salita sarà particolarmente dura: 16,7 km al 7,2% di pendenza media. Ci sarà poi una lunga discesa e un po’ di pianura fino a dopo il traguardo volante di Bolzano. Si arriva al Passo di Pinei, altra ascesa decisamente impegnativa, lunga 23,3 chilometri al 4,7%. Ma non è finita qua: il finale sarà scoppiettante con la scalata al Monte Pana: 6,5 km al 6,1% ma punte a metà del 16% e gli ultimi due chilometri sempre in doppia cifra.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

16a tappa – Martedì 21 maggio

Livigno-Santa Cristina Val Gardena (206 km)

Orario partenza ufficiale: 11.30

Orario arrivo stimato: 16.53-17.38

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 11.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 11.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.10