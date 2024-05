Giro d’Italia 2024, la tappa di domani San Francesco a Campo-Santuario di Oropa: percorso, altimetria, programma, orari, tv

La macchina è partita e ci terrà compagnia per ben ventuno tappe. Dopo la prima maglia rosa che verrà assegnata nel pomeriggio di oggi, domani ci sarà il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2024. Tadej Pogacar vorrà mettere il suo sigillo anche al Santuario di Oropa? Di sicura questa ascesa ha segnato nomi importanti nel ciclismo, su tutti Marco Pantani, e sarà un test per capire un po’ le gerarchie di questa 107a Corsa Rosa. Forse potremmo non capire chi vince, ma sicuramente se qualcuno dei nomi principali si staccasse domani, beh non sarebbero buoni segnali.

PERCORSO

161 i chilometri in programma dalla partenza di San Francesco al Campo all’arrivo al Santuario di Oropa (Biella). I primi 93, fino al traguardo volante di Valdengo, saranno pianeggianti. Poi si inizia a salire: due GPM di categoria consecutivi quelli di Oasi Zegna (5,7 chilometri al 5,1% di pendenza media) e Nelva (3,2 chilometri al 6,6% di pendenza media), che metteranno un po’ di fatica nelle gambe dei corridori prima dell’ascesa finale. Lunga discesa verso Biella e da quel momento partirà l’ultima salita, in cima alla quale sarà posto l’arrivo: sono 11,8 chilometri al 6,2% di pendenza media e punte massime al 13%. Duro soprattutto l’ultimo tratto: circa cinquemila metri costantemente all’8% con picchi abbondantemente in doppia cifra.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Seconda tappa – Domenica 5 maggio

San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (150 km)

Orario partenza ufficiale: 13.05

Orario arrivo stimato: 16.59-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.55