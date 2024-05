Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Roma-Roma: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Siamo giunti ai titoli di coda di questo Giro d’Italia 2024: dopo tante tappe dure, dopo tanto dislivello e dopo tanta salita specie nell’ultima settimana, è l’ora di godersi l’omaggio del pubblico e la passerella finale nello scenario suggestivo e inimitabile di Roma e dei suoi Fori Imperiali.

PERCORSO

Sarà con partenza e arrivo a Roma l’ultima tappa di questa Corsa Rosa: 125 chilometri misura l’ultima frazione. Si parte da Roma zona Eur e si va verso il mare: si arriverà sul Tirreno, al Lido di Ostia, per poi tornare indietro verso la Capitale, rientrare dentro la città e affrontare il circuito finale intorno ai Fori Imperiali: 9.5 chilometri da affrontare in otto giri per arrivare alla volata finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

21a tappa – Domenica 26 maggio

Roma-Roma (125 km)

Orario partenza ufficiale: 15.35

Orario arrivo stimato: 18.33-18.52

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro dalle 15.20; Eurosport 1 dalle 15.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 15.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 15.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 15.10