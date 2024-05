Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Manerba del Garda-Livigno: percorso, altimetria, programma, orari, tv

La fine della seconda settimana è particolarmente rovente al Giro d’Italia 2024. Oggi la lunga cronometro di Desenzano del Garda che potrebbe scavare ulteriori solchi tra gli uomini di classifica, mentre domani ci sarà la frazione finora più dura di questa 107esima edizione della Corsa Rosa.

PERCORSO

Saranno 222 i chilometri tra Manerba del Garda a Livigno con 5400 metri di dislivello. Dopo i primi 30 chilometri di giornata ecco il primo di cinque GPM di giornata, il Lodrino (terza categoria, 7.3 chilometri al 4,5%). Discesa e subito si risale verso il Colle San Zeno di seconda categoria: 13,9 chilometri al 6,6% e pendenza massima del 14%. Da lì in poi un lunghissimo tratto di falsopiano per andare verso il gran finale che prevede il Passo del Mortirolo: prima categoria, 12,6 chilometri al 7.6% e massima del 16%, verrà affrontato dal versante meno duro. Discesa verso Grosio e poi il lungo Passo di Foscagno di prima categoria, con 15 km al 6,4%. Breve discesa e lo strappo finale verso Mottolino: 4,7% durissimi al 7,7% e la massima del 19%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

15a tappa – Domenica 19 maggio

Manerba del Garda-Livigno (222 km)

Orario partenza ufficiale: 10.40

Orario arrivo stimato: 16.47-17.40

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 10.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 10.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 10.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 10.10