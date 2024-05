Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Foligno-Perugia: percorso cronometro, altimetria, programma, orari, tv

Si entra nella fase calda della prima settimana del Giro d’Italia. Dopo le tre tappe dedicate ai velocisti e la frazione dello sterrato a Rapolano Terme, arriva il momento della prima cronometro della Corsa Rosa: 40,6 chilometri da Foligno a Perugia, una crono dedicata perlopiù agli specialisti ma che negli ultimi seimila metri può dare una bella scossa alla classifica.

PERCORSO

I primi 34 chilometri sono praticamente piatti, in cui gli specialisti delle cronometro troveranno terreno fertile per le loro ruote. Ma dopo il secondo intertempo, la storia cambia. Salita di Casaglia di 1300 metri a quasi il 12% con pendenze fino al 16%, poi la strada continuerà comunque a salire per alcuni tratti, toccando anche l’11%, alternati a tratti in lieve discesa. Una prova che si lascia aperta a tante, tantissime interpretazioni.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Settima tappa – 10 maggio 2024

Foligno-Perugia (cronometro individuale, 40,6 km)

Orario partenza primo corridore: 13.00

Orario arrivo ultimo corridore: 17.09

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.20 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.40