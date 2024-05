Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Fiera di Primiero-Padova: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo due giorni tra montagna e condizioni meteo non semplici, ci sarà una tappa relativamente tranquilla per tutti che sarà di fatto la penultima chance per gli sprinter rimasti in questo Giro d’Italia prima del gran finale a Roma di domenica.

PERCORSO

Si partirà da Fiera di Primiero, nell’entroterra veneto, per giungere a Padova dopo 178 chilometri e appena 550 metri di dislivello. Corsa che andrà dalle montagne verso la costa e non presenterà praticamente difficoltà altimetriche: ci sarà solo un GPM di quarta categoria, ossia Lamon (3,4 km al 5,6%). Successivamente ci sarà un piccolo strappetto prima del traguardo volante di Valdobbiadene, l’Intergiro di Villorba e un altro traguardo volante a Martellago. Strada completamente pianeggiante e arrivo a Padova che chiama i velocisti.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

18a tappa – Giovedì 23 maggio

Fiera di Primiero-Padova (178 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 17.02-17.24

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.20 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 13.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50