Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda: percorso cronometro, altimetria, programma, orari, tv

Si va verso la conclusione della seconda settimana del Giro d’Italia 2024 e, dopo alcune tappe interlocutorie per velocisti, non ci sarà più spazio per rilassarsi o per gestire. Arriva la seconda cronometro di questa Corsa Rosa, ancora piuttosto lunga, che potrebbe scavare dei solchi in classifica.

PERCORSO

A differenza della cronometro di Perugia, non ci sono particolari difficoltà altimetriche, per un tracciato di 31,2 km. Prima parte insidiosa e piena di curve all’uscita di Castiglione delle Stiviere, con il primo intermedio posto a Solferino dopo 7,8 km. Secondo rilevamento cronometrico in corrispondenza del passaggio sotto la torre di San Martino dopo qualche piccolo strappetto a Cavriana e Pozzolegno. Poco dopo si arriverà sulla strada panoramica suggestiva che costeggia il Lago di Garda, subito dopo aver passato Sirmione, per procedere in direzione Desenzano.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

14a tappa – Sabato 18 maggio

Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (31,2 km, cronometro individuale)

Orario partenza primo corridore: 13.20

Orario partenza ultimo corridore: 16.35

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.05