Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Alpago-Bassano del Grappa: percorso, altimetria, programma, orari, tv

La fine del Giro d’Italia 2024 è a un passo e i corridori nella penultima tappa dovranno affrontare l’ultima frazione particolarmente difficile. Una frazione affascinante con partenza da Alpago e arrivo a Bassano del Grappa con la doppia ascesa al meraviglioso Monte Grappa.

PERCORSO

Saranno 184 i chilometri per congiungere Alpago e Bassano del Grappa con 4200 metri di dislivello. Dopo i primi 25 chilometri pianeggianti, i corridori affronteranno ecco il durissimo Muro di Ca del Poggio (un chilometro al 12.1%). Poi si va verso Semonzo del Grappa per affrontare la prima scalata al Monte Grappa (18.2 km all’8,1% di pendenza media). Lunga discesa, molto tecnica, poi la seconda scalata, quella decisiva verso il Monte Grappa. Scollinamento a 30 chilometri dall’arrivo e poi picchiata verso il traguardo finale di Bassano del Grappa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

20a tappa – Sabato 25 maggio

Alpago-Bassano del Grappa (184 km)

Orario partenza ufficiale: 11.50

Orario arrivo stimato: 16.54-17.39

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 11.55 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 11.55, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.20