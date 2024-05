Giro d’Italia 2024, la nuova Cima Coppi: il cambio e l’altitudine massima

Il plotone è in Trentino-Alto Adige ed in questo momento sta affrontando la diciassettesima tappa, la quindicesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, con partenza da Selva di Val Gardena ed arrivo a Passo Brocon dopo 159 km.

Il gruppo ha iniziato la tappa alle ore 12.25, con la strada subito in salita: dai 1507 metri della partenza fittizia si è già saliti ai 1589 della partenza reale, per poi proseguire, dopo 3.6 km, ai 1871 metri di Plan de Gralba, per giungere, infine, dopo 8.9 km, a quota 2244 del Passo Sella (Col de Toi), nuova Cima Coppi del Giro.

Inizialmente, data la brevità della salita, il Gran Premio della Montagna del Passo Sella era classificato come un seconda categoria, ma essendo diventata la Cima Coppi, assegnerà, invece, 50, 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2 ed 1 punto per la classifica degli scalatori, contraddistinta dalla maglia azzurra ai corridori che per primi vi transiteranno.

Inoltre, verrà assegnato quest’oggi, proprio in virtù della nuova Cima Coppi del Giro, il Premio Torriani, che verrà consegnato al vincitore della tappa: sarà questo un ulteriore riconoscimento per chi riuscirà ad imporsi in una delle frazioni più dure del Giro.