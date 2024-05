Giro d’Italia 2024: la divisione delle tappe: montagne, volate, fughe e cronometro

Il Giro d’Italia 2024 scatterà sabato 4 maggio da Venaria Reale e si concluderà domenica 26 maggio a Roma. La Corsa Rosa prevede la disputata di 21 tappe, con una suddivisione abbastanza bilanciata per quanto riguarda la tipologia delle difficoltà: sei frazioni di montagna, sei per i velocisti, due cronometro, sei giornate mosse o adatte per le fughe.

Il primo arrivo in salita è previsto già alla seconda tappa con il traguardo posto al Santuario di Oropa. Le prime vere montagne, però, arriveranno soltanto all’ottava giornata con i Prati di Tivo. La seconda settimana si concluderà con la tappa di Livigno e l’ascesa al Mottolino dopo aver affrontato Stelvio e Foscagno. Due tapponi durissimi in avvio della terza settimana con la conclusione al Monte Pana e al Passo del Brocon, mentre la penultima frazione si concluderà a Bassano del Grappa dopo aver scalato per due volte il Monte Grappa.

Per i velocisti sono indicate terza e quarta tappa (Fossano e Andora), l’undicesima (Francavilla al Mare), la tredicesima (Cento), la diciottesima e la ventunesima (Padova e Roma). Le cronometro saranno due: 40,6 km alla settima tappa (Foligno-Perugia) e 31,2 km alla quattordicesima (Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda). Tante frazioni mosse come quella d’apertura (Venaria Reale-Torino), la Avezzano-Napoli e la Pompei-Cusano Mutri (nona e decima), la Mortegliano-Sappada (diciannovesima).

DIVISIONE TAPPE GIRO D’ITALIA 2024

TAPPE DI MONTAGNA: 6.

TAPPE PER VELOCISTI: 6.

TAPPE A CRONOMETRO: 2.

TAPPE MOSSE/FUGA: 7.