Giro d’Italia 2024: niente Stelvio, salta la Cima Coppi. Si cerca un percorso alternativo

Le immagini degli ultimi giorni non lasciavano presagire nulla di buono. Non c’è ancora l’ufficialità, ma è praticamente certo che cambierà la Cima Coppi del Giro d’Italia 2024, la salita a più alto livello di altitudine, che in un primo momento era il Passo dello Stelvio.

L’ascesa, prevista nella tappa numero sedici con partenza da Livigno e arrivo a Santa Cristina Valgardena verrà quasi certamente sostituita, come annunciato da Rainews.

Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un sopralluogo sulla salita e, nonostante i grandi lavori di pulizia della strada, sono ancora troppi i centimetri di neve presenti, con dei grandi rischi di distacchi dal bordo strada.

Da prendere al più presto ovviamente la decisione del nuovo percorso: resteranno sede di partenza e di arrivo, si parla di una possibilità di andare verso la Val Monastero.