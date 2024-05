Giro d’Italia 2024, il Monte Grappa definirà la lotta per il podio. Ma occhio anche alla tappa di Sappada

Terminata la frazione con arrivo al Passo Brocon restano solamente due frazioni che andranno a decidere la classifica generale del Giro d’Italia 2024. Domani infatti ci sarà una frazione di parziale relax con arrivo a Padova e, nelle quattro che mancano, da aggiungere c’è la passerella finale in quel di Roma.

La giornata che definirà definitivamente la graduatoria (tralasciando la Maglia Rosa che è praticamente già assegnata a Tadej Pogacar) è sicuramente quella di sabato: ventesima tappa con arrivo a Bassano del Grappa. 184 chilometri con una doppia scalata al Monte Grappa: una salita durissima che affrontata due volte può far malissimo.

18,1 chilometri all’8,1% di pendenza media, punte che vanno anche oltre il 15%, pochissimi tratti di riposo e una costante rampa al 10% che non lascia spazio a crisi. Per di più da fare grandissima attenzione anche alla discesa successiva, molto tecnica che con la pioggia può mettere in grandissima difficoltà gli atleti.

Occhio però anche alla giornata di venerdì: arrivo a Sappada, con Passo Duron e Sella Valcada ad anticipare il gran finale con la Cima Sappada di 10,7 km al 4,4% e gli ultimi 2800 metri all’8,5%.