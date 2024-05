Giro d’Italia 2024, Giulio Pellizzari: “Oggi pago l’inesperienza. Obiettivo far bene in montagna”

Esce di classifica Giulio Pellizzari. Il giovane scalatore della VF Group Bardiani CSF Faizané è arrivato centoventisettesimo ad oltre quindici minuti dal vincitore di giornata Pelayo Sanchez (Movistar), dopo una prima parte di giornata in cui è stato tra i più attivi per andare in fuga.

Il ventunenne di San Severino Marche, assai richiesto dalle squadre World Tour per il prossimo anno, è intervenuto al Processo alla Tappa subito dopo l’arrivo di giornata e ha spiegato cosa gli è successo: “Una tappa molto dura, ho pagato l’inesperienza. Ho spinto troppo ad inizio giornata e ho pagato nel finale, ero cotto. Mi sono fatto prendere troppo dalla voglia di voler andare in fuga“.

Per il giovane Pellizzari diventa però un’occasione per potersi mettere in mostra senza pressioni: “Domani non spingerò troppo, con il pensiero alla tappa di Prati di Tivo, conosco molto bene la partenza in salita di sabato. La classifica ormai l’ho abbandonata ma non era un obiettivo“.

E quale può essere l’obiettivo di Pellizzari? “Voglio provare a fare bene in qualche tappa di montagna, vediamo come saranno le tappe della terza settimana, dove ci sono le tappe più adatte a me. Per capire anche come starò negli ultimi giorni di un Grande Giro“.