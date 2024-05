Giro d’Italia 2024, Geraint Thomas: “Non mi sentivo al 100%. Importante aver finito con Martinez

Il Giro d’Italia 2024 ha un unico dominatore ed è ovviamente Tadej Pogacar, che ha distrutto la concorrenza nell’attesa quindicesima tappa da Manerba del Garda a Livigno. Diventa ormai una lotta per il podio finale, con il secondo posto che attualmente è occupato da Geraint Thomas. Il gallese è riuscito a difendersi dagli attacchi di Daniel Martinez e soprattutto ha guadagnato ulteriormente su Ben O’Connor e soprattutto Antonio Tiberi, che ha fallito l’esame con le Alpi.

L’attacco di Pogacar è arrivo ai -13 chilometri e non c’è stato più nulla da fare. Così commenta Thomas: “Sapevamo che l’attacco sarebbe arrivato. La UAE ha corso duramente tutto il giorno per conquistare la tappa. Complimenti a loro per il lavoro che hanno svolto”.

L’unico che ha provato a rispondere all’attacco di Pogacar è stato Daniel Martinez, mentre Thomas non ha reagito, rimanendo con il compagno di squadra Arensman: “Ad essere sincero, non mi sentivo al 100%. Non avevo fiducia perché non mi sono sentito super per tutto il giorno. Quando è arrivato l’attacco, ho pensato, userò gli altri ragazzi e li seguirò”.

Continua ancora il capitano della INEOS: “Abbiamo lasciato andare via Pogacar. Alla fine mi sentivo bene ed è stato bello finire con Martinez e prendere un vantaggio rispetto agli altri”.