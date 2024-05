Giro d’Italia 2024, Ganna ancora a secco di vittorie in stagione. Ancora la UAE Emirates rovina i piani

Nemmeno oggi è il giorno giusto per Filippo Ganna. Il verbanese della Ineos-Grenadiers vede sfuggire la prima vittoria stagionale nella cronometro valida per la settima tappa del Giro d’Italia 2024 da Foligno a Perugia. Non bastano al due volte campione del mondo della specialità trentaquattro chilometri stellari ed una parte finale in cui è riuscito a difendersi strenuamente.

Lo sloveno della UAE Team Emirates è stato davvero esagerato nel finale della prova contro il tempo di oggi. Nei 6,6 chilometri conclusivi di quest’oggi Pogacar ha guadagnato un minuto e quattro secondi su Ganna, che si è visto scippare nuovamente la vittoria da un componente della squadra emiratina.

A inizio marzo, nella frazione d’apertura della Tirreno-Adriatico, Filippo è stato sconfitto ancora una volta a cronometro a Lido di Camaiore. Un altro secondo posto, quella volta per un solo secondo, con un altro giovane fenomeno del ciclismo, lo spagnolo Juan Ayuso poi arrivato al secondo posto nella generale alle spalle di Jonas Vingegaard.

La vittoria per Ganna manca ormai da settembre 2023, dal successo, sempre a cronometro, all’ultima Vuelta España nella prova di Valladolid, battendo Remco Evenepoel. Non va via così quello sguardo imbronciato, che aveva sia subito dopo la tappa di Andora, quando è stato ripreso dal gruppo sul rettilineo finale subito dopo il Capo Mele, che quest’oggi al termine della sua prova, dove aveva detto che qualcosa non era andato a dovere.

La gamba però può soltanto migliorare e settimana prossima avrà un’altra opportunità a cronometro, stavolta però i 31 chilometri che si concludono a Desenzano del Garda saranno perlopiù pianeggianti, senza pendenze che potranno penalizzare la sua prova.