Giro d’Italia 2024, Ben O’Connor: “Non credevo di mostrare immediatamente i miei miglioramenti a cronometro”

Un’ottima cronometro per Ben O’Connor. Il capitano della Decathlon-Ag2R La Mondiale ha chiuso con un buonissimo settimo posto la prova contro il tempo del Giro d’Italia 2024 che si concludeva a Desenzano del Garda, potendo sorridere a trentadue denti guardando la classifica generale.

A parte l’impressionante Tadej Pogacar, che guadagna su tutti e mette ancor più al sicuro la sua maglia rosa, O’ Connor perde solo 11” da Geraint Thomas e 6” da Antonio Tiberi, avvicinandosi parecchio al podio: il terzo posto di Daniel Martinez è al momento lontano soltanto 41”, e in sette giorni di Giro d’Italia può accadere qualsiasi cosa.

“Una buona performance da parte mia – afferma ai microfoni di Cyclingpro.net -, guardiamo giorno dopo giorno. Non mi sentivo al massimo, ma sono rimasto vicino ai ritmi di Thomas, quindi è una giornata positiva“.

O’Connor prosegue poi parlando dei suoi miglioramenti a cronometro: “Credo che in fondo il mio lavoro sulle prove contro il tempo sia servito, non pensavo che sarei riuscito a mostrare subito questi miglioramenti. Bello guadagnare tempo sugli avversari ed al contempo non perdere dai più quotati, a parte Pogacar. Domani? Non ci penso, ora voglio solo farmi una doccia e rilassarmi“.