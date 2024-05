Giro d’Italia 2024, Ben O’Connor: “Fisicamente sono contento, ho perso 30″ per un salto di catena”

Solida cronometro di Ben O’Connor, che soprattutto grazie ad un grande ultimo settore rilancia in maniera cospicua le sue ambizioni in chiave classifica generale. L’alfiere della Decathlon AG2R La Mondiale Team chiude i 40,6 km della prova contro il tempo da Foligno a Perugia in undicesima posizione, nonostante un problema meccanico, accusando un distacco di 2’07” dal dominatore Tadej Pogacar. L’australiano riesce così a risalire di ben sette posti in classifica generale, passando dall’11° di questa mattina al 4° di questa sera, con una distanza di poco superiore ai trenta secondi dal terzo gradino del podio virtuale.

Un lavoro eccezionale quello di O’Connor, soprattutto negli ultimi 6 km, quando la strada ha iniziato a salire. L’australiano fa segnare il terzo miglior crono in quest’ultimo intertempo, pagando solo 35″ da un indemoniato Tadej Pogacar. Questa volta la sua gestione dello sforzo è stata ineccepibile, ricordandosi forse del fuori giri fatto ad Oropa, quando per provare a seguire lo scatto dello sloveno ha pagato un conto piuttosto salato negli ultimi tremila metri.

Tutto fa esperienza, e con una gestione migliore dei prossimi arrivi in salita O’Connor sarà sicuramente uno di quelli da tenere d’occhio per il podio finale. L’australiano è parecchio contento dopo l’arrivo: “Fisicamente mi sono sentito molto bene, sono davvero felice ora che i miei sforzi sono andati a buon fine. Abbiamo seguito perfettamente la tabella di marcia e il ritmo prefissato, massimizzando così il mio potenziale“.

Non tutto però è andato nel verso giusto, con un salto di catena che ha costretto il classe ’95 a fermarsi e a perdere secondi preziosi. “Purtroppo mi è saltata la catena in un momento piuttosto delicato. Mi sono fermato e un meccanico mi ha aiutato a rimettere su la catena. Lì ho perso facilmente 20-30 secondi. Senza quel problema, probabilmente sarei stato settimo o ottavo al traguardo“. Se da una parte ci sono i rimpianti per il tempo perso, dall’altra il risultato finale acquista ancora più peso specifico, attenzione a Ben O’Connor per il finale.