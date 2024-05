Ginnastica artistica, quando si torna in gara? I prossimi eventi verso le Olimpiadi: Campionati Italiani decisivi

Mancano meno di tre mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena dal 26 luglio all’11 agosto. L’universo della ginnastica artistica si avvicina a grandi passi all’evento più importante della stagione e rimangono sempre meno gare a disposizione più della rassegna a cinque cerchi. Dopo la conclusione degli Europei, andati in scena a Rimini nelle ultime due settimane, quali saranno i prossimi eventi agonistici in calendario?

Sul fronte nazionale ne restano tre di prima fascia. La Final Six Scudetto di Serie A, in programma al PalaWanny di Firenze nel weekend del 25-26 maggio, dove gli atleti si fronteggeranno per la conquista del tricolore con le rispettive società. La Coppa Campioni dal 7 al 9 giugno a Padova e, soprattutto, i Campioni Italiani Assoluti, previsti a Cuneo dal 3 al 7 luglio.

Al termine dell’appuntamento in terra piemontese verranno definiti i quintetti che rappresenteranno l’Italia ai Giochi: i DT Enrico Casella e Giuseppe Casella saranno chiamati a fare le proprie scelte quando mancheranno meno di tre settimane all’esordio nella capitale francese. Soltanto due gare in campo internazionale, ovvero due tappe di World Challenge Cup: dal 23 al 26 maggio a Varna (Bulgaria), dal 30 maggio al 2 giugno a Koper (Slovenia).

CALENDARIO PROSSIME GARE GINNASTICA ARTISTICA

23-26 maggio World Challenge Cup a Varna (Bulgaria)

25-26 maggio Final Six Scudetto Serie A1 A Firenze

30 maggio-2 giugno World Challenge Cup a Koper (Slovenia)

7-9 giugno Coppa Campioni a Padova

3-7 luglio Campionati Italiani Assoluti a Cuneo